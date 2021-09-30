العراق يعلن القبض على إرهابى ينقل عناصر "داعش" لأوكارهم بالأنبار

بغداد /أ ش أ/

أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى، اليوم الخميس، إلقاء الاستخبارات العسكرية القبض على إرهابى يقوم بنقل عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى إلى إوكارهم فى القائم بمحافظة الأنبار.

وأضافت الخلية - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - أن مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية فى الفرقة السابعة أحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية فى وزارة الدفاع وبالتعاون مع لواء المشاة ٣٠، وإثر معلومات دقيقة تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين فى قرية العش الشمالى بقضاء القائم بالأنبار، يعمل على نقل عناصر عصابات تنظيم "داعش" الإرهابى إلى ملاذاتهم وأوكارهم وأماكن التقائهم بالخلايا النائمة، مشيرة إلى أنه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

من ناحية أخرى، أعلنت قيادة عمليات الجيش العراقي يوم الثلاثاء الماضى، في ديالي أن قوات الجيش، تمكنت من تدمير 6 مقرات لفلول تنظيم (داعش) الإرهابي، والاشتباك مع عناصره، وإبعاد خطر فلول العصابات الإرهابية عن جبال حمرين بمحافظة ديالي.

وأوضحت قيادة العمليات - حسبما أفادت قناة (الإخبارية) العراقية اليوم الثلاثاء - أن العملية الأمنية، التي انطلقت اليوم، شملت تفتيش وتأمين جبل حمرين شمال شرق ناحية العظيم وتحديدا في معسكر عائشة، الذي يتخذ منه الإرهابيون مأوى وملاذا آمنا لهم، مستفيدين من وعورة المنطقة الجبلية وتضاريسها المعقدة.