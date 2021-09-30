اليوم السابع
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أكرم القصاص
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العراق: العثور على حزام ناسف واعتدة من مخلفات "داعش" في محافظة نينوى

الخميس، 30 سبتمبر 2021 01:00 ص
العراق: العثور على حزام ناسف واعتدة من مخلفات "داعش" في محافظة نينوى تنظيم داعش
(أ ش أ)

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 أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، العثور على حزام ناسف واعتدة متنوعة من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي، في قضاء تلعفر بمحافظة نينوى.

وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز - إن قوة من الجيش عثرت على عتاد من مخلفات عناصر "داعش" في سلسلة جبال العياضية التابعة إلى قضاء تلعفر.

وأوضح البيان أنه تم العثور على حزام ناسف وعبوة ناسفة محلية الصنع وقنبلة يدوية، مشيرًا إلى أنه تم معالجة وتفجير المواد المضبوطة من قبل قوات المعالجة في الفرقة 15 للجيش دون حادث يذكر.

 

 

 

 


العراق

بغداد

تنظيم داعش

نينوى

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