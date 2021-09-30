السيطرة على حريق مصنع المبيدات الحشرية فى العاشر من رمضان وإصابة 27 حالة

الشرقية - إيمان مهنى

أكدت الدكتورة أسماء عبد العظيم، المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية، أن رجال الحماية المدنية تمكنوا من السيطرة على الحريق الذي نشب بمصنع للمبيدات الحشرية، بالمنطقة الصناعية الثانية، بمدينه العاشر من رمضان، وذلك بعد الدفع بعدد 15سيارة إطفاء، فضلا عن سيارات إسعاف، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الإطفاء، وجاري حاليا أعمال التبريد الكلي لمكان نشوب الحريق.

وأضافت المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية، أن الحالات المصابة جراء الحريق، بمصنع المبيدات الحشرية، بلغت 27 حالة، تم نقل 3 منهم لمستشفي بلبيس المركزي، و12 لمستشفي التأمين الصحي بالعاشر من رمضان، فيما تم إسعاف 12 آخرين بموقع الحادث دون حاجة إلى نقلهم لمستشفى.

يذكر أن غرفة العمليات بمركز إدارة الأزمات والكوارث بالديوان العام قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع حريق بمصنع مبيدات حشرية بالمنطقة الصناعية الثانية وتم إخماد الحريق وإجراء عمليات التبريد بواسطة رجال الحماية المدنية دون وقوع وفيات.

وتابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، حادث نشوب حريق بمصنع مبيدات حشرية بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة العاشر من رمضان، حيث تم الدفع بعدد 15 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق بالمصنع وسيارات إسعاف لنقل المصابين لأقرب مستشفي وتقديم الاسعافات الأولية اللازمة لهم.