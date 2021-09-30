الرئيس اللبنانى يرحب بإعادة فتح معبر جابر بين الأردن وسوريا

إيمان حنا

أعرب الرئيس اللبناني العماد ميشال عون عن ترحيبه بإعادة فتح معبر جابر بين الأردن وسوريا، متمنياً أن تقدم كل التسهيلات اللازمة للشاحنات اللبنانية التى تنقل الإنتاج الزراعى اللبنانى براً إلى بعض دول الخليج. وفق بيان لرئاسة لبنان.

ولفت عون إلى أن لبنان يتوسم خيرا بتعزيز اللقاءات الرسمية بين الأردن وسوريا وعودة الطيران بين عمان ودمشق، ما يسهم في تسهيل فتح العمق العربي أمام لبنان.

وشدد عون على تقديره العميق للكلمات المميزة التي خص بها ملك الأردن عبدالله الثاني لبنان في خلال الكلمة التي ألقاها أمام الجميعة العامة للأمم المتحدة في نيويورك قبل أيام، حيث دعا المجتمع الدولي إلى المساعدة على نهوض لبنان، وهو الذي كان من أوائل المبادرين إلى تقديم مساعدات عاجلة له بعد كارثة انفجار المرفأ.

وأكد الرئيس عون على متانة العلاقات التاريخية بين لبنان والأردن، وعلى تبادل مشاعر المحبة والاحترام بين الشعبين اللبنانى والأردنى.