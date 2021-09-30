اليوم السابع
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الخميس، 30 سبتمبر 2021 12:57 م
أكرم القصاص
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الخطة الوقائية لوزارة التربية والتعليم لحماية طلاب المدارس من كورونا.. إنفوجراف

الخميس، 30 سبتمبر 2021 12:45 م
الخطة الوقائية لوزارة التربية والتعليم لحماية طلاب المدارس من كورونا.. إنفوجراف الخطة الوقائية لحماية طلاب المدارس

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أكدت الخطة الوقائية للعام الدراسي الجديد الصادرة من وزارة الصحة والسكان، أن الجهات المسئولة عن الدراسة وحضور الطلاب فى المدارس وهى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد ترى تخفيض أيام الدراسة لكل صف دراسى مما يساعد على تقليل الكثافات الطلابية، طبقا لظروف كل مدرسة كإجراء وقائى بسبب فيروس كورونا.

 
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الخطة الوقائية

وزارة التربية والتعليم

حماية طلاب المدارس

كورونا

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