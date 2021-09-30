الخطة الوقائية لوزارة التربية والتعليم لحماية طلاب المدارس من كورونا.. إنفوجراف

أكدت الخطة الوقائية للعام الدراسي الجديد الصادرة من وزارة الصحة والسكان، أن الجهات المسئولة عن الدراسة وحضور الطلاب فى المدارس وهى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد ترى تخفيض أيام الدراسة لكل صف دراسى مما يساعد على تقليل الكثافات الطلابية، طبقا لظروف كل مدرسة كإجراء وقائى بسبب فيروس كورونا.