اليوم السابع
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الحكومة تنفي تطبيق زيادات جديدة على رسوم جمع القمامة

الخميس، 30 سبتمبر 2021 11:26 ص
الحكومة تنفي تطبيق زيادات جديدة على رسوم جمع القمامة انفوجراف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من  أنباء بشأن تطبيق زيادات جديدة على رسوم جمع القمامة المقررة بقانون المخلفات الجديد، تواصل المركز مع وزارتي البيئة والتنمية المحلية، وقد تم نفي تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لتطبيق أي زيادات جديدة على رسوم جمع القمامة المقررة بقانون المخلفات الجديد، وشددتا على أن أسعار جمع القمامة في منظومة إدارة المخلفات الجديدة لم يطرأ عليها تغيير وفقاً للمادة 34 من "قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020" الجديد، وأوضحتا أن منظومة إدارة المخلفات الجديدة تتم بالتعاقد مع القطاع الخاص لجمع ونقل ومعالجة وإعادة التدوير والتخلص الآمن من المخلفات، من خلال العمل على تطوير البنية التحتية لمنظومة النظافة من مدافن صحية ومحطات وسيطة سواء ثابتة أو متحركة، ومصانع تدوير المخلفات، وناشدتا المواطنين بالإبلاغ الفوري على الخط الساخن للهيئة العامة للنظافة والتجميل على الرقم "15264" حال طلب جامعي المخلفات أي زيادات على السعر المقرر قانوناً أو وجود أي قصور في تطبيق المنظومة.
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جمع القمامة

الحكومة

رسوم جديدة

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