الحكومة المغربية تقرر تخفيف بعض القيود المفروضة بسبب وباء "كورونا"

الرباط /أ ش أ/

قررت الحكومة المغربية، اتخاذ مجموعة من القرارات التى من شأنها تخفيف الإجراءات الاحترازية المفروضة بسبب وباء "كورونا"، اعتبارًا، من غد الجمعة، وذلك بناءً على توصيات اللجنة العلمية العلمية والتقنية.

وأفاد بيان الحكومة أن هذه الإجراءات تشمل حظر التنقل الليلى فى كافة أنحاء المغرب من الساعة الحادية عشر ليلاً إلى الساعة الخامسة صباحًا، والسماح للأشخاص بالتنقل بين الأقاليم شريطة توافر شهادة "جواز التلقيح" أو الرخصة الإدارية للتنقل.

وأضاف البيان أن إغلاق المحلات التجارية والمطاعم والمقاهى يكون فى الساعة الحادية عشر ليلاً، شريطة عدم تجاوز 50 % من طاقتها الاستيعابية، وعدم تجاوز 75 % من الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي.

كما تشمل هذه الإجراءات السماح بتنظيم التجمعات والأنشطة فى الأماكن المفتوحة والمغلقة لأقل من 50 شخصًا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من السلطات فى حالة تجاوز هذا العدد، والسماح للقاعات الرياضة بالعمل فى حدود 50% من طاقتهما الاستيعابية.

كما قررت الحكومة الإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التى تم إقرارها سابقًا فى حالة الطوارئ الصحية.