التنمية المحلية: مشروعات حياة كريمة فى أسوان وفرت 3500 فرصة عمل

كتب - على عبد الرحمن

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمقر الوزارة، وذلك فى إطار متابعة الوزير للمشروعات التنموية والخدمية الجارية على أرض المحافظة، والتى تمس حياة المواطنين في مختلف المجالات.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الاجتماع شهد متابعة الموقف التنفيذى لبرنامج تطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والذى سيتم تنفيذه فى 3 مراكز هى نصر النوبة و كوم أمبو وإدفو، وتضم تلك المراكز حوالى 31 وحدة قروية و103 قرية رئيسية و 369 عزبة وكفر ونجع .

وأشار اللواء محمود شعراوى، إلى ضرورة الالتزام بمعدلات تنفيذ المشروعات المستهدفة لسرعة الانتهاء منها فى التوقيتات المحددة ودخولها الخدمة خاصة فى قطاعات الصرف الصحى ومياه الشرب والتعليم والصحة، وتنفيذ تلك المشروعات وفقاً لأفضل معايير الجودة المطلوبة للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة اليهم، مشيراً إلى أهمية المتابعة الميدانية لتلك المشروعات على أرض الواقع لتذليل وحل أى معوقات أو تحديات تواجه عمليات التنفيذ.

من جانبه، قال اللواء أشرف عطية، إنه يجري تنفيذ مشروعات الصرف الصحي على مستوى معظم الوحدات، وتم الانتهاء من معظم مشروعات مد وتدعيم خطوط مياه الشرب، وجارى تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد مياه الشرب، كما تستعد شركات الغاز الطبيعي لبدء الأعمال في بعض قرى مركز كوم امبو، لافتاً إلى أن تلك المشروعات ستسهم فى إحداث نقلة كبيرة فى حياة المواطنين بالقرى المستهدفة .

وأكد عطية أنه يجري تنفيذ 31 مجمع حكومي و31 مجمع زراعي بالمحافظة بالإضافة الي عدد من المجموعات الصناعية الحرفية، كما سيجرى تنفيذ مشروعات في قطاع التعليم ( انشاء مدارس جديدة – توسعة مدارس قائمة – صيانة مدارس )، فضلا عن عدة مشروعات لتبطين الترع بنطاق المراكز المستهدفة، وجاري الانتهاء من تطوير كافة المنشات الصحية بالمحافظة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وجاري التجهيز لعمل صيانة خفيفة لبعض المنشات الصحية التي لن تدخل المنظومة.

وأشاد اللواء محمود شعراوى، بالجهود التى تم القيام بها من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتوفير 389 قطعة أرض للمشروعات المستهدفة، حيث تم توفير حوالى 97% منها حتى الآن، وجاري الانتهاء من توفير أخر 8 قطع مطلوبة بالتنسيق مع جهات التنفيذ بعد معاينة الصلاحية الفنية للقطع المقترحة، لافتاً إلى أن المشروعات الجارية فى المراكز الثلاث المستهدفة وفرت حوالى 3500 فرصة عمل حتى الآن لأبناء المراكز.

وأشار المحافظ، إلى أنه يقوم بجولات ميدانية لمتابعة تنفيذ المشروعات والتى يشيد بها مواطنى المراكز والقرى المستهدفة والذين يعبرون عن سعادتهم وشكرهم للقيادة السياسية والحكومة لتنفيذ تلك المشروعات، والتى تستهدف جميع القطاعات الخدمية خاصة الصرف الصحى ومياه الشرب والصحة والتعليم والاتصالات والغاز والرياضة.

كما شهد اللقاء، متابعة معدلات تنفيذ المشروعات الاستثمارية والخدمية فى بعض القطاعات على مستوى المحافظة، بما يساهم فى تلبية احتياجات المواطنين.

كما تابع وزير التنمية المحلية ومحافظ أسوان جهود الأجهزة التنفيذية ورؤساء المدن والمراكز لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وعلى رأسها مواعيد غلق وفتح المحال والمقاهى والمطاعم والكافيهات ومنع الشيشة تنفيذاً لقرارات اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا.

وأكد اللواء محمود شعراوى على ضرورة الاستمرار فى تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعى فى المناطق الخدمية، وارتداء المواطنين للكمامات الطبية الواقية، كما وجه بضرورة التنبية على رؤساء المدن والمراكز بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والمخلفات للحفاظ على الوجه الحضارى والسياحى لكافة المناطق بالمحافظة، مع الاستمرار بحملات التطهير والتعقيم ورش المواقع الخدمية التى تشهد تردد أعداد كبيرة من المواطنين.

وشهد اللقاء أيضاً استعراض جهود محافظة أسوان وقوات إنفاذ القانون فى تنفيذ الموجة الـ18 لإزالة التعديات علي أملاك الدولة والتي انطلقت في 13 سبتمبر الجاري ، وشدد " شعراوي " على أهمية التصدي بحزم وجدية لكافة أشكال وصور التعديات على أملاك الدولة والحفاظ على حق الأجيال القادمة .

وأشار المحافظ إلى وجود تعاون وتنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديرية الأمن وقوات إنفاذ القانون وجهات الولاية لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة وفقاً للجدول الزمنى الذى تم وضعه فى هذا الشأن وتذليل أى معقومات تعترض التنفيذ.

وحرص اللواء محمود شعراوى على متابعة جهود المحافظة لتنفيذ تطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية والمحاور الجديدة بالمحافظة ومشروعات التجميل والتطوير للمناطق السياحية والسوق السياحى القديم وميدان المحطة وبلازا درة النيل لسرعة الإنتهاء منها استعداداً للموسم السياحى وإظهار الوجه الحضارى والجمالى لأسوان .