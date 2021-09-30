البيئة تعقد أولى اللقاءات الثنائية على هامش اجتماعات ميلانو قبل مؤتمر المناخ

كتبت أسماء نصار

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة و باتريشيا اسبينوزا المدير التنفيذى لسكرتارية الامم المتحدة للاتفاقية الاطارية للتغيرات المناخية، وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات الثنائية التى من المقرر عقدها على هامش مشاركتها بالمشاورات التمهيدية قبل مؤتمر الأطراف ال26 للإتفاقية الإطارية لتغير المناخ الذى تستضيفه الحكومة الإيطالية بالتعاون مع الحكومة الانجليزية بميلانو حتى 2 أكتوبر القادم .



وأشارت وزيرة البيئة إلى أن اللقاء تناول مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتغير المناخ ، ومنها الجهود المبذولة من أجل تعاون الدول الأفريقية، لاتخاذ إجراءات التعافى والتكاتف من أجل مواجهة آثار تغير المناخ، مؤكدة أن مصر في جميع الأحوال ستظل تعمل جاهدة على دعم جهود مواجهة تغير المناخ، وخاصة أن القيادة السياسية المصرية تؤمن بأن مصر باعتبارها جزءا هاما من المنطقة العربية والقارة الأفريقية لابد أن تلعب دورا محوريا في العملية العالمية لمواجهة آثار تغير المناخ وتوحيد الصف الأفريقى.



و أعربت باتريشيا عن تقديرها ودعمها لدور مصر فى توحيد آراء الدول الأفريقية والعمل على حل النقاط الخلافية وتوحيد الصف الأفريقى قبل مؤتمر المناخ cop26 القادم والذى سيعقد بالمملكة المتحدة ، كما اشادت السيدة باتريشيا بدور مصر الريادى فى المنطقة من أجل مواجهة آثار تغير المناخ ، مع التأكيد على دعمهم لمصر فى استضافة مؤتمر تغير المناخ cop27 العام القادم والعمل على إنجاحه.