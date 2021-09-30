البورصة: ارتفاع رصيد شهادات الإيداع الدولية لـ"عامر".. وتراجع البنك التجارى

كتب هانى الحوتى

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، إذ ارتفع رصيد شهادات إيداع عامر جروب إلى 221.003 مليون شهادة، فيما تراجع رصيد شهادات إيداع البنك التجارى الدولى إلى 181.450 مليون شهادة.

فيما استقر رصيد شهادات إيداع شركات؛ شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 483.314 مليون شهادة، شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك عند 366.401 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس القابضة عند 223.527 مليون شهادة، جي بي أوتو عند 219.921 مليون شهادة، المصرية للاتصالات عند 169.649 مليون شهادة، إيديتا للصناعات الغذائية عند 122.907 مليون شهادة.

كما استقر رصيد شهادات إيداع شركات؛ شركة حديد عز عند 77.546 مليون شهادة، الصناعات الغذائية العربية-دومتي عند 61.240 مليون شهادة، شركة البويات والصناعات الكيماوية- باكين عند 5.394 مليون سهم، ليسيكو مصر عند 1.981 مليون سهم.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، آخر جلسات شهر سبتمبر، بارتفع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول منخفضة، وربح رأس المال السوقي 6.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 703.302 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 297.2 مليون ورقة مالية بقيمة 906.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 37.5 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.24%، والعرب على 5.76% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 25.88% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.11%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 612.3 ألف جنيه، 66.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 29.2 مليون جنيه، 17.5 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، 18.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 10517 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.24% ليصل إلى مستوى 2313 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.28% ليصل إلى مستوى 12885 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.29% ليصل إلى مستوى 4105 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 2722 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.09% ليصل إلى مستوى 3671 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.71% ليغلق عند مستوى 4744 نقطة، وقفز مؤشر السندات بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1104 نقطة.

وصعدت أسهم 95 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 36 شركة، ولم تتغير مستويات 64 شركة.