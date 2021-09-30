البعثة الفرنسية تبدأ العمل فى الجزء الثانى من ترميمات معبد "الأخ منو" بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد معابد الكرنك بوسط مدينة الأقصر، العمل فى الجزء الثانى من ترميمات معبد "الأخ منو" فى الكرنك، وذلك برعاية بعثة المركز الفرنسي المصرى بالكرنك، وتحت إشراف الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وفى هذا الصدد يقول الطيب غريب مدير بمعابد الكرنك، أنه تم خلال شهر سبتمبر الجارى إستئناف العمل فى صالات معبد "الأخ منو" فى الكرنك، وهو الجزء الثاني من برنامج حفظ وترميم الصالة بأيدي فريق البعثة الفرنسية وهم كل من "مانون ليفيفير ولوسي انطوان"، وذلك بدعم من صندوق (Khéops) للعلم والآثار.

وكان قد رصد "اليوم السابع"، فى نوفمبر 2018، نجاح رجال الترميم المصريين فى إدارة ترميم آثار ومتاحف مصر العليا بقيادة عبد الناصر أحمد عبد العظيم مدير الإدارة، بإعادة الحياة وإظهار الألوان والجمال الساحر داخل صالة معبد "الأخ منو" فى معابد الكرنك بمحافظة الأقصر، والذى شيده الملك تحتمس الثالث والذى يقع بالمنطقة المقدسة منذ بداية الأسرة 18 حتى عهد أمنحتب الرابع، وذلك بدعم من الدكتور خالد العنانى وزير الآثار.

وقال عبد الناصر أحمد عبد العظيم مدير إدارة ترميم آثار ومتاحف مصر العليا، إن العمل بدء فى صالة "الأخ منو" فى شهر يونيو 2016، وتم العمل فى خلية نحل مميز من المرممين المصريين وقاموا فى البداية بإزالة الأسمنت الأسود الذى رممت به الأعمدة فى الستينات من القرن الماضى، واستبدالها ببطانة حديثة تتماشى مع لون الأثر، وذلك حسب الاتفاقيات العالمية فى مجالات ترميم الآثار، ووفرت الوزارة كافة المواد اللازمة للترميم، حتى يتم الإنتهاء من العمل فى الصالة بالكامل بجزئيها الجنوبى والشمالى.

ويضيف عبد الناصر عبد العظيم لـ"اليوم السابع"، أن العمل فى معبد "الأخ منو" بالكرنك، تم بأيادى مصرية وبصورة مميزة حيث تم ترميم السقف وتنظيف الألوان فى كافة أجزاء المعبد، وذلك باستخدام الأدوات المناسبة بحرص شديد للحفاظ على سلامة الآثار، كما تمت إزالة مونة الترميم القديمة التى تغطى حواف النقوش باستخدام ورق الصنفرة، وتم تنظيف الاسطح تنظيف ميكانيكى باستخدام الفرش والمشارط الدقيقة وكومبريسور الهواء لإزالة الأتربة من على سطح الأعمدة، كما تم تنظيف الأسطح كيميائياً لإزالة الاتساخ الذى يصعب إزالته ميكانيكياً، وهو حالياً مفتوح للسائحين للاستمتاع بسحر الحضارة الفرعونية داخل المعبد المفتوح حديثاً.



البعثة الفرنسية بالكرنك تنطلق فى الجزء الثاني من ترميمات معبد الأخ منو بالأقصر