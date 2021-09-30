الاتحاد الافريقى يعقد الدورة العادية 42 للجنة الممثلين الدائمين

/أ ش أ/

أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى موسى فقى محمد، أن الإصلاحات المؤسسية للاتحاد الأفريقى تتم فى إطار العدالة والإنصاف بين جميع الدول الأعضاء ووفقًا لقواعد الاتحاد.

وأضاف - فى بيان خلال كلمته بالتزامن مع انعقاد الدورة العادية الثانية والأربعين للجنة الممثلين الدائمين قبل الاجتماع التنسيقى نصف السنوى الثالث بين الاتحاد الأفريقى والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية المقرر عقده فى 16 أكتوبر المقبل- أن لجنة الممثلين ستناقش تقرير اللجنة الفرعية عن الميزانية التى تشمل ميزانية الاتحاد لعام 2022 ؛ الشراكات والحاجة إلى تطوير استراتيجية لجميع الشراكات؛ تفعيل مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها فى أفريقيا، وهى قضية ملحة وحيوية فيما يتعلق بالصحة والأمن؛ وتقييم منتصف المدة لموضوع عام 2021.

كما أعرب عن تقديره للتعاون الجيد القائم بين لجنة الممثلين الدائمين ومفوضية الاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى استعداد المفوضية الكامل للعمل بلا كلل مع لجنة الممثلين الدائمين.

وأكد موسى فقى أن هذا التعاون تعززه الإرادة المشتركة لوضع الإصلاحات المؤسسية على أساس متين والذى من شأنه أن يؤدى إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية المنصوص عليها فى أجندة 2063.