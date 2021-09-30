الاتحاد الأوروبى: المحادثات بين إيران والقوى الكبرى سوف يتم استئنافها قريباً

بروكسل أ ش أ

قال ممثل الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، اليوم الخميس، إن المحادثات بين إيران والقوى الكبرى المتعثرة حتى الآن فيما يتعلق بإعادة إحياء الاتفاق النووى لعام 2015 سوف يتم استئنافها "قريباً".

وأضاف بوريل - فى تصريحات صحفية، حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية فى نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم - أنه يعتقد أن المحادثات الرامية إلى إعادة طهران وواشنطن إلى الالتزام الكامل بالاتفاق ستستأنف "خلال فترة زمنية مقبولة".

يأتى هذا فى ظل تصريحات إيرانية مؤخراً تشير إلى قرب استئناف المحادثات.