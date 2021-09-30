الأرصاد تكشف أماكن وفرص الأمطار خلال الأيام المقبلة.. اعرف التفاصيل

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها لفرص الأمطار خلال الأيام المقبلة ، حيث أشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تتعرض البلاد لفرص أمطار مع بداية الأسبوع المقبل .

وفيما يلى ينشر "اليوم السابع" تفاصيل فرص الأمطار وأماكنها خلال الأيام المقبلة، كما يلى :



- يوم السبت 2 أكتوبر: فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.



- يوم الأحد 3 أكتوبر: فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم الخميس، استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء ، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية ، حار على جنوب سيناء و جنوب البلاد .