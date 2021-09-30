اعتدال بحرارة الجو.. تعرف على درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الثلاثاء

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الخميس 30 سبتمبر 2021 إلى الثلاثاء المقبل، حيث يشهد استمرار انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وينشر اليوم السابع لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى المتوقعة والمحسوسة حتى الثلاثاء المقبل كما يلى:



درجات الحرارة المتوقعة الخميس 30 سبتمبر: القاهرة والوجه البحرى العظمى 32 درجة الصغرى 21 درجة

السواحل الشمالية العظمى 28 درجة الصغرى 22 درجة

جنوب سيناء العظمى 33 درجة الصغرى 25 درجة

شمال الصعيد العظمى 33 درجة الصغرى 21 درجة

جنوب الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 24 درجة



درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 1 أكتوبر القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 درجة الصغرى 20 درجة

السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 22 درجة

جنوب سيناء العظمى 33 درجة الصغرى 26 درجة

شمال الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 20 درجة

جنوب الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 24 درجة



درجات الحرارة المتوقعة السبت 2 أكتوبر القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 21 درجة

السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 21 درجة

جنوب سيناء العظمى 33 درجة الصغرى 26 درجة

شمال الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 21 درجة

جنوب الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 24 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 3 أكتوبر القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 21 درجة

السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 21 درجة

جنوب سيناء العظمى 33 درجة الصغرى 26 درجة

شمال الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 21 درجة

جنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 24 درجة



درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 4 أكتوبر القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 20 درجة

السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 21 درجة

جنوب سيناء العظمى 33 درجة الصغرى 26 درجة

شمال الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 20 درجة

جنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 24 درجة



درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 5 أكتوبر القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 21 درجة

السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 21 درجة

جنوب سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 26 درجة

شمال الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 21 درجة

جنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 24 درجة