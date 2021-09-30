وقالت مصادر محلية، إن جنود الاحتلال هاجموا السيدة بالرصاص الحي بكثافة، بذريعة محاولتها تنفيذ عملية طعن.

وأضافت المصادر، أن حالة من التوتر تسود محيط مسرح القتل وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة.