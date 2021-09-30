رام الله (أ ش أ)

استشهدت سيدة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس عند باب "السلسلة" أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

وقالت مصادر محلية، إن جنود الاحتلال هاجموا السيدة بالرصاص الحي بكثافة، بذريعة محاولتها تنفيذ عملية طعن. وأضافت المصادر، أن حالة من التوتر تسود محيط مسرح القتل وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة.

كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت الثلاثاء، 3 فلسطينيين من محيط باب العامود، بالقدس المحتلة، وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال اعتدت على عدد من الشبان بالضرب، خلال تواجدهم في محيط باب العامود ودققت في هوياتهم، قبل أن تعتقل 3 منهم.

يذكر أن، مدير دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس المحتلة، عزام الخطيب، أكد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي حوّل المسجد الأقصى لثكنة عسكرية كاملة، مشيرا في تصريحات نقلتها وسائل إعلام فلسطينية إلى أن الوضع داخل المسجد سيء جدًا والاقتحامات بالجملة وهناك استباحة كاملة للأقصى.

واقتحم مئات المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حراسة مشددة بحماية شرطة الاحتلال، وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس - فى بيان صحفى - أن عدد المستوطنين الذين اقتحموا باحات المسجد الأقصى بلغ 626 مستوطنًا على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسًا تلمودية علنية فى باحاته، وقدمت لهم شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وقال شاهد عيان إن أحد المستوطنين رفع علم إسرائيل في باحات المسجد، فيما دققت شرطة الاحتلال في هويات المُصلين الداخلين إليه.