اليوم السابع
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الخميس، 30 سبتمبر 2021 06:12 ص
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استخدم الديب فريزر بهذه الطريقة لخفض فاتورة الكهرباء

الخميس، 30 سبتمبر 2021 06:00 ص
استخدم الديب فريزر بهذه الطريقة لخفض فاتورة الكهرباء فريزر -أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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يعتبر الديب فريز من الأجهزة الكهربائية المنزلية التى تتسبب فى ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء، لذا ينصح دائما باتباع بعض الخطوات التى تساعد فى تقليل استهلاك الطاقة، وبالتالى تجنب ارتفاع قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية، وهى كالاتي:
 
1- عند شراء ديب فريزر جديد أحرص أن يكون من الأجهزة الموفرة للطاقة.
 
2- اترك مساحة كافية حول الديب فريزر حتى لا يظل الكمبروسر يعمل لوقت أطول.
 
3- لا تقوم بتخزين طعام فى الديب فريزر وهو مكشوف لأن معدل الطاقة الذى كان يحتاج لتبريده وهو مغطى سوف يتضاعف وهو مكشوف عندما تتصاعد منه الرطوبة، وتصبح الحرارة بالديب فريزر أعلى.
 
4- لا تفتح باب الديب فريزر عدة مرات واحرصه على أن يكون مغلقا باستمرار حتى لا تجعل الهواء البارد يخرج بسهولة منه.
 
5- ابعد البوتاجاز عن الديب فريزر بقدر الإمكان، وهذا لأن الحرارة المتصاعدة من البوتاجاز سوف تتسبب للديب فريزر بالسخونية، وطبعا يلزم طاقة اضافية ليتم تبريد الديب فريزر.
 
6- أحرص على تنظيف شامل للفائف التبريد، خاصة بمكثف الديب فريزر، فوجود الأتربة عليها يؤدى بشكل غير مباشر إلى رفع استهلاك الديب فريزر للكهرباء.
 
7- لا تقوم بتخزين الطعام بشكل فوضوى فى الديب فريزر، لأنه لن يكون سهل عليك إيجاد الطعام عند الحاجة له مما سيجعلك تأخذ وقتا طويلا حتى العثور عليها، وهذا سيستدعى ترك باب الديب مفتوحا كل هذه المدة.

الكهرباء

ترشيد الاستهلاك

الطاقة المتجددة

الديب فريزر

فاتورة الكهرباء

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