ارتفاع عدد المتوفين بحادث تصادم ميكروباص مع توك توك بالإسماعيلية لشخصين

الإسماعيلية – السيد فلاح

ارتفع أعداد المتوفين فى حادث تصادم ميكروباص مع توك توك مخالف أعلى كوبرى قبل مدينة القصاصين الجديدة، بطريق "الإسماعيلية – الزقازيق" الزراعى إلى شخصين، بعد وفاة مصاب فور وصوله المستشفى، وتم تحويل 4 مصابين آخرين من مستشفى القصاصين المركزى إلى مجمع الإسماعيلية الطبى، بينهم مصاب فى حالة خطرة.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، بوقوع حادث تصادم بين ميكروباص مع توك توك مخالف أعلى كوبري قبل مدينة القصاصين الجديدة، بطريق "الإسماعيلية – الزقازيق" الزراعى.

وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، بقيادة الدكتور حسن درويش، بخمس سيارات إسعاف، وتم نقل المصابين مستشفى القصاصين المركزى، قبل أن يتم تحويلهم إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، والمتوفين إلى مشرحة مستشفى القصاصين.