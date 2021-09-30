إي فايناناس للإستثمارات المالية تعتزم طرح 14.5% من أسهمها بالبورصة المصرية

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أعلنت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية الرائدة في مجال تطوير وإدارة وتشغيل الشبكات التكنولوجية للمعاملات الرقمية عن طرح 14.5 في المائة من أسهمها في البورصة المصرية خلال النصف الأول من شهر أكتوبر المقبل.

وذكرت الشركة في بيان اليوم الخميس، أنها سطرح عدد 80 مليون سهم من الأسهم الحالية في طرح ثانوي بالبورصة المصرية وتنفيذ الطرح العام في السوق الأولي لعدد 177.77 مليون سهم عادي كزيادة رأسمال، وبما يعادل إجمالاً 14.5% من أسهم رأسمال الشركة.

وأوضح البيان، أنه سيتم تنفيذ الطرح المرتقب من خلال شريحتين إحداهما طرح خاص للمؤسسات المالية من عدة أسواق من بينها السوق المصرية (شريحة المؤسسات) والأخرى طرح عام للمستثمرين الأفراد بالسوق المصرية (شريحة الطرح العام للجمهور)، وتعتزم «إي فاينانس» توظيف حصيلة الطرح الأولى لتمويل التوسعات المخططة ضمن استراتيجية النمو التي تتبناها الشركة.

وأشارت الشركة، إلى أنه تم تحديد النطاق السعري لعملية الطرح ليتراوح بين 12.50 جنيه و13.98 جنيه للسهم، وسوف يتم إعلان السعر النهائي للطرح يوم 9 أكتوبر 2021 وفقًا لسير عملية تسجيل طلبات الاكتتاب، علمًا بأنه سوف يتم فتح باب تلقي طلبات الاكتتاب في شريحة الطرح العام للجمهور اعتبارًا من 6 أكتوبر 2021 حتى 13 أكتوبر 2021، على أن يبدأ التداول على أسهم الشركة بحلول 18 أكتوبر 2021.

يشار إلى أن الشركة على الموافقات اللازمة لتسجيل أسهمها بالبورصة المصرية من الهيئة العامة للرقابة المالية في 23 سبتمبر 2021، علمًا بأن إتمام عملية الطرح المرتقب وبدء التداول على أسهم الشركة يجري وفق متطلبات واشتراطات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، وعقب الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر.