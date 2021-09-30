إنشاء 5 وحدات إسعاف جديدة لخدمة قرى ادفو بأسوان ضمن حياة كريمة.. صور

أكد إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو بأسوان، أن اختيار هذه الاماكن جاء لتغطية الاماكن المحرومة والبعيدة وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة

وأضاف "سليمان"، فى بيان صحفى، أن محافظ أسوان أشرف عطيه، قرر الموافقة على طلب الوحدة المحلية لقرية الكلح شرق بتسليم موقع وحدة اسعاف الكيال التابعة للوحدة المحلية القروية للانشاء من قبل هيئة الإسعاف المصرية بالتنسيق مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة.