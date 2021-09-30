اليوم السابع
Ads
الخميس، 30 سبتمبر 2021 02:10 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

بمشاركة فنانين عرب وأجانب..

"إكسبو 2020 دبى".. 430 موقعا فى الإمارات تذيع حفل الافتتاح مباشرة

الخميس، 30 سبتمبر 2021 01:30 م
"إكسبو 2020 دبى".. 430 موقعا فى الإمارات تذيع حفل الافتتاح مباشرة معرض إكسبو دبى 2020
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتابع العالم مساء اليوم الخميس، حفل افتتاح معرض "إكسبو 2020" فى دبى الذى سيبث على الهواء مباشرة عبر أكثر من 430 موقعا فى أنحاء الإمارات، مما يمنح الجميع فرصة متابعة هذا الحدث الاستثنائى أينما كانوا. وفق صحيفة "البيان".

 

كما سيشاهد الجمهور الحفل عبر شاشات في مواقع عدة، من بينها المطارات ومراكز التسوق والفنادق وغيرها من معالم الإمارات، كما يمكن متابعة الحدث عبر البث المباشر على تلفزيون إكسبو، وعبر هذا الرابط بدءا من الساعة 07:30.

 

ويشارك فى الحفل نخبة من الفنانين العرب والعالميين، تضم محمد عبده وأحلام وحسين الجسمي وألماس وميساء قرعة.

 

كما تضم قائمة النجوم العالميين المشاركين في الحفل مغني الأوبرا الشهير أندريا بوتشيلي، والمغنية ومؤلفة الأغاني البريطانية إيلي غولدينغ، وعازف البيانو الصيني ذائع الصيت لانغ لانغ، والفنانة أنجيليك كيدجو، والمغنية ومؤلفة الأغاني أندرا داي.


إكسبو 2020

إكسبو دبى

دبى

إكسبو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة