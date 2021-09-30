إصابة 9 أشخاص بكسور وجروح فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 9 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم ،إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بمركز إدكو بالبحيرة، كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق السريع بادكو.

وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص، وتم نقلهم لمستشفى إدكو المركزى لإسعافهم وتلقى الرعاية الطبية اللازمة وتم اجراء الأشعة و الفحوصات الطبية.

والمصابون هم كل من: "محمد عطية محمود سالم، 25 عامًا، محمود محمد الصافي، 22 عامًا، علاء الدين علاء مصطفي، 17 عامًا، أحمد حسن عبد الحليم حسن، 17 عامًا، محمد سعيد عبد النبي، 13 عامًا، محمد سعد ابو النجا، 15 عامًا، إسلام رمضان شحاته، 26 عامًا، محمود صبرى فتحي، 18 عامًا، محمد عيد جابر، 15 عامًا"، وجميعهم مقيمين بمركز المحمودية".

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق فى الواقعة.