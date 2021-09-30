إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين بالوادى الجديد

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

أصيب 8 أشخاص بينهم أطفال فى حادث مرورى مساء اليوم، الخميس، بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد. تلقى اللواء محمود فاروق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول 8 مصابين لمستشفى الخارجة العام.

وتبين تصادم سيارتين ملاكي بطريق الخارجة – باريس بالقرب من قرية بولاق، أسفر عن إصابة كل من نورا فايز محروس 35 عامًا، إسراء عوض فالح 23 عامًا، فاطمة أحمد عبدالله 3 أعوام، محمد أحمد عبدالله 3 أعوام، هبة فايز محروس 40 عامًا، رائد فايز محروس 40 عامًا، رقية أحمد عبدالله، أحمد خالد محمد، مصابون بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، ومقيمون جميعهم قرية بولاق جنوب مدينة الخارجة.

جرى نقل المصابين لمستشفى الخارجة العام للعلاج، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.‎