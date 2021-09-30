إصابة 17 شخصا باختناق فى حريق لنش سياحى أثناء صيانته داخل ترسانة سفاجا.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

أصيب ظهر اليوم، الخميس، 17 شخصا بإصابات خفيفة أغلبها اختناقات، إثر اندلاع حريق بلنش سياحى أثناء عملية صيانة له داخل قزق سفاجا جنوب البحر الأحمر، وتم نقل المصابين للمستشفى وأغلبهم غادر المستشفى .

كان ورد بلاغ لغرفة الحماية المدنية يفيد اندلاع حريق باحد اللنشات السياحية اثناء عملية الصيانة له داخل قزق سفاجا " ترسانة سفاجا" وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والاسعاف لمكان الحريق وتمت السيطرة على الحريق ونقل مصاب المصابين المستشفى لتلقى العلاج .

وأكدت مصادر طبية من مستشفى سفاجا المركزى أن الإصابات أغلبها اختناقات ومصاب واحد بحريق فى القدم وإصابته خفيفة، وتم تلقيهم العلاج وغادر أغلبهم المستشفى .

فيما أكد شهود عيان أن الحريق شب باحد اللنشات السياحة التى تجرى إليه عملية صيانة ولم تمتد النيران لباقى اللنشات وتم السيطرة عليه .



العمال الذين اصيبوا باختناق في الحريق



مصاب