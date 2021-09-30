اليوم السابع
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الخميس، 30 سبتمبر 2021 04:00 م
أكرم القصاص
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إصابة 12 عاملا فى حريق مصنع مبيدات بالشرقية والدفع بـ 13 سيارة إطفاء

الخميس، 30 سبتمبر 2021 03:15 م
إصابة 12 عاملا فى حريق مصنع مبيدات بالشرقية والدفع بـ 13 سيارة إطفاء حماية مدنية
الشرقية_فتحية الديب

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نشب منذ قليل حريق هائل بمصنع لإنتاج مبيدات حشرية بالمنطقة الصناعية الثانية العاشر من رمضان، وأسفر الحريق عن إصابة 12 عاملا باختناقات، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بالشرقية بـ 13سيارة إطفاء، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحريق.
 

تحديث:

وتمكنت سيارات الإسعاف من  نقل 12 حالة إلى مستشفي التأمين الصحى بالعاشر من رمضان، و3 مصابين إلى مستشفي بلبيس المركزى، كما يحاول رجال الحماية المدنية السيطرة على الحريق.
 
تصاعد-الأدخنة-من-حريق-العاشر-من-رمضان
تصاعد-الأدخنة-من-حريق-العاشر-من-رمضان

حريق-العاشر-من-رمضان
حريق-العاشر-من-رمضان

حريق-العاشر-من-رمضان-بالشرقية
حريق-العاشر-من-رمضان-بالشرقية

حريق-العاشر-من-رمضان-بمحافظة-الشرقية
حريق-العاشر-من-رمضان-بمحافظة-الشرقية

حريق-مصنع
حريق-مصنع

سيارات-الاطفال-تحاول-السيطرة-على-حريق-مصنع-العاشر-من-رمضان-(1)
سيارات-الاطفال-تحاول-السيطرة-على-حريق-مصنع-العاشر-من-رمضان-(1)

سيارات-الاطفال-تحاول-السيطرة-على-حريق-مصنع-العاشر-من-رمضان-(2)
سيارات-الاطفال-تحاول-السيطرة-على-حريق-مصنع-العاشر-من-رمضان-(2)

سيارات-الاطفال-تحاول-السيطرة-على-حريق-مصنع-العاشر-من-رمضان-(3)
سيارات-الاطفال-تحاول-السيطرة-على-حريق-مصنع-العاشر-من-رمضان-(3)

سيارات-الاطفال-تحاول-السيطرة-على-حريق-مصنع-العاشر-من-رمضان-(4)
سيارات-الاطفال-تحاول-السيطرة-على-حريق-مصنع-العاشر-من-رمضان-(4)

سيارات-الاطفال-تحاول-السيطرة-على-حريق-مصنع-العاشر-من-رمضان-(5)
سيارات-الاطفال-تحاول-السيطرة-على-حريق-مصنع-العاشر-من-رمضان-(5)

سيارة-مطافى
سيارة-مطافى

مصنع-الشرقية
مصنع-الشرقية

 


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العاشر من رمضان

حريق العاشر من رمضان

حريق مصع العاشر

حريق الشرقية

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