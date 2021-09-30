إزالة 5626 حالة تعدى بالإسكندرية خلال حملات الموجة الـ18

الاسكندرية جاكلين منير

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن الدولة قامت بالعديد من المشروعات العظيمة لتطوير وتحديث واستعادة كفاءة المنشآت المائية وذلك فى وقت قياسى، لافتا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة نفذت العديد من الحملات لإزالة التعديات على أراضى الدولة والترع والمصارف، وذلك خلال حملات الموجة الـ 18 .

وشدد المحافظ على جميع الأجهزة المعنية فى المحافظة بضرورة التصدى بكل قوة وحزم لكل من تسول له نفسه التعدى على المجارى المائية من ترع أو مصارف بنطاق المحافظة؛ مؤكدا أن أجهزة المحافظة تعمل على مدار الساعة لمواجهة هذه التعديات ايا كان حجمها أو مرتكبها، بهدف الحفاظ على موارد المحافظة المائية وحماية أملاك الدولة وضمان حسن إدارتها واستغلالها بما يحقق النفع على المواطنين، موجها بضرورة التأكد من جاهزية كافة المعدات اللازمة لتنفيذ موجات كبرى لإزالة التعديات، مؤكدا على التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظة المختلفة، فضلا عن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا السياق.

ومن جانبه، أوضح المهندس إبراهيم عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالإسكندرية، أن هناك تنسيق كامل بين كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة لتنفيذ حملات الإزالة؛ مشيرا إلى عدد المخالفات التى كانت قائمه قبل بدء الموجات وما استجد حتى تاريخه قد بلغ عددها 7561 حالة تعدي، وقد بلغت عدد المخالفات التى تم إزالتها خلال موجات الإزالة الماضية 5626 حالة، مضيفا بان عدد المخالفات المتبقيه على الطبيعه 1935 حالة.