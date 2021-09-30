إزالة 544 حالة خلال تنفيذ الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

كفر الشيخ - محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ عن تنفيذ 49 قرار استرداد أراضى أملاك الدولة وإجمالى ما تم تنفيذه 544قرار منذ بدء الموجة 18 حتى الآن، من بينهم 366 قرار مبانى على مساحة29494متراً، و178 قرار زراعى على مساحة 342 فدان، و9 أسهم, بالتعاون مع مديرية الأمن، بالتنسيق مع اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، واشراف المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وازالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها ،مؤكداً على تنفيذ ازالة التعديات على أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لكافة أشكالها دون تقصير أو تهاون لاسترداد حق الدولة لافتاً إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية فى هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن ومراكز الشرطة التابع فى نطاقها الإزالة.

وتمكنت الحملة ببيلا برئاسة جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا بالتعاون مع قوات الأمن من تنفيذ 6 قرارات إزالة تعدى بالبناء على مساحة 5075 متر أملاك صرف وتم تسليمها لجهة الولاية، كما تم تنفيذ قرار إزالة تعدى على مساحة فدان و6 قيراط أملاك آثار وتسليمها لجهة الولاية.

وشدد محافظ كفر الشيخ على رؤساء المراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضى المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى وعدم السماح بعودة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، موجهاً بإزالة أية التعديات فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل على ممتلكات الدولة، مشدداً على رؤساء المدن بتقديم تقارير يومية الخاصة بهذا الشأن.