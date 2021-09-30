أوقاف التل الكبير بالإسماعيلية تكرم رموزها من الأئمة والعمال.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

نظمت إدارة أوقاف مركز ومدينة التل الكبير، التابعة لمديرية الأوقاف بالإسماعيلية، حفلا تحت عنوان "يوم الوفاء ورد الجميل" لتكريم رموزها من الأئمة والوعاظ والعمال من أبناء الإسماعيلية، وذلك تحت إشراف الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف ومن منطلق الأخوة والإنسانية ورد الجميل.

وقالت مديرية الأوقاف بالإسماعيلية، إن الحفل، حضره الدكتور محمد عبد المعبود، مدير الدعوة نيابة عن وكيل الوزارة، بالإضافة إلى حضور عدد من قيادات المديرية، ولفيف من الأئمة والوعاظ.

ومن جانبه، أكد الشيخ محمد عبد المعبود، مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف الإسماعيلية، أن هذا الحفل يأتي نتاج للجهد الذى قدمه نماذج الأئمة والوعاظ المشرفة، والذين وأفنوا حياتهم في خدمة الدعوة الإسلامية الوسطية السمحة وإعمار بيوت الله عز وجل.

وكانت قد نظمت مديرية أوقاف الإسماعيلية، دورة تدريبية لـ 50 إمامًا وواعظة تحت عنوان "الإلحاد ومخاطرة وعلاجه" حاضر فيها فضيلة الدكتور إبراهيم سويلم سليمان، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين والدعوة ببورسعيد.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وبإشراف الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة أوقاف الاسماعيلية، في إطار حرص الوزارة على تدريب وتأهيل الائمة بما يناسب تجديد الخطاب الديني.

أوقاف التل الكبير بالإسماعيلية تكرم رموزها من الأئمة والعمال

أوقاف التل الكبير بالإسماعيلية تكرم الأئمة والعمال

تكريم الأئمة والعمال

أوقاف التل الكبير بالإسماعيلية

أوقاف التل الكبير بالإسماعيلية تكرم الأئمة والعمال