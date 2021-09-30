أوقاف الأقصر تستعد لافتتاح مسجدين جديدين فى مدينة الطود

الأقصر – أحمد مرعى

تستعد مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر بقيادة الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل الوزارة، لإفتتاح مسجدين جديدين فى مدينة الطود شرق محافظة الأقصر، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى الذى تقوم به وزارة الأوقاف تحت رعاية معالى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامي.

وفى هذا الصد أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود وكيل وزاره الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن تشرف مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر يوم غداً الجمعة الموافق 2021/10/1، بإفتتاح مسجدين جديدين من المساجد التى تم الانتهاء من بنائها وتشييدها وهى كالاتى:- (مسجد عمر بن الخطاب بنجع الضمان بمركز ومدينة الطود ومسجد المصطفى بنجع العبور بمركز ومدينة الطود)، وذلك بحضور قيادات الدعوة بالمديريه وإدارة أوقاف الطود.

وكانت قد تسلمت مديرية أوقاف الأقصر، فى منتصف الشهر الجاري الدفعة الثامنة من الدفعات المخصصة من قبل الوزراة للمديرية من لحوم صكوك الاضاحى لهذا العام 1443 هـ/ 2021م، وقدرها 4 طن، وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى المحافظة، وذلك فى إطار من الود والحب والإحترام والإهتمام الذى توليه الدوله بكافه مؤسساتها لهذه الأسر، وتحت إشراف كامل من جميع الجهات ذات الاختصاص بالوزارة والمديريه والمحافظه، وبهذا تكون مديرية أوقاف الأقصر قد استقبلت عدد 32 طن من لحوم صكوك الأضاحى، وذلك لتوزيع هذه اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية، وقد تم الإستلام والتوزيع بحضور صاحب الفضيلة الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير المديرية، والمفتش العام بالوزارة، والشيخ صلاح نور عبدالعال وكيل المديرية، والشيخ أحمد أمين أحمد رئيس قسم المساجد بالمديرية.



الأوقاف تستعد لإفتتاح مسجدين جديدين فى مدينة الطود



التجهيز لإفتتاح مسجدين جديدين فى مدينة الطود



التجهيزات النهائية فى مساجد الطود الجديدة



أوقاف الأقصر تستعد لإفتتاح مسجدين جديدين فى مدينة الطود