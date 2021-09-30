"أفراح" تفوز بالمركز الثانى بمسابقة الجمال بمهرجان الشرقية للخيول العربية

الشرقية - إيمان مهنى

فازت المهرة أفراح بالمركز الثانى بمسابقة الجمال بمهرجان الشرقية للخيول العربية بدورته الـ25، والتى شاركت وهى عشر فى جنين، إلا أنها نجحت فى التألق بين الجياد المشاركة وحصلت على الأول الفرسة شدوانة والثالث منار، وتتميز مسابقة الجمال بملامح الجمال فى المهرة فى الظهر والرقبة والعيون وفتحة الأنف الواسعة.

ويقول الدكتور أحمد غنيمى أحد المشاركين بالفرسة أفراح البالغ سعرها 50 ألف دولار: "عمرها 7 سنوات، وسعرها يصل من 40 إلى 50 ألف دولار وهى أول مشاركة لها".

ويقول عرفة مدرب الخيول: "التدريب يبدأ خفيفا ويزيد تدريجيا والفرسة أفراح حامل وتم تجهيزه وهى فرسة لديها مهارات ولها مواصفات خاصة تم ذكرها مثل جبهة الحصان والأذن تكون متناسقة مع الرأس، والعين سواء وجميلة ومطلع الصدر مع الرقبة يجب أن يكون به عضلات بارز ويجب أن يكون الصدر للفرسة عريض".

كانت انطلقت مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة فى دورته الـ 25 (اليوبيل الفضي)، منذ قليل المستمرة يومى الخميس والجمعة، بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، و الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، وعدد من الشخصيات العربية من محبى الخيل، وبمشاركة أعضاء نوادى الفروسية وأصحاب مزارع الخيول ومحبى الخيول العربية والأصيلة، ذلك بأرض الفروسية بمدينة بلبيس بطريق «القاهرة / بلبيس» الصحراوى.

وأكد محافظ الشرقية أن مهرجان الخيول العربية يُعد حدثاً رياضياً متميزاً انفردت به المحافظة على مدى أعوام طويلة حيث يحقق تنشيطاً لصناعة السياحة الرياضية الصحراوية فى مجالات بطولات الخيل وألعاب الفروسية وأدب وجمال الخيل العربية.

وشارك فى الحضور عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ وشخصيات العامة و وكلاء المديريات ورؤساء المدن، وسعد الفرماوى السكرتير العام والمهندس محمد الصافى السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية والمحاسب على الصناديلى رئيس مركز ومدينة بلبيس والدكتورة رشا حسن مديرة إدارة السياحة بالديوان العام والمهندسة أميرة عبيد مديرة إدارة الاستثمار بالديوان العام.