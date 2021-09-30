أعضاء الكنيسة ينظمون مسيرة وداع بشوارع إدفو حدادا على مطران أسوان..صور

أسوان - عبد الله صلاح

نظم أعضاء الكنيسة بمدينة إدفو بمحافظة أسوان، اليوم، الخميس، مسيرة محبة ووداع جابت شوارع المدينة، حداداً على روح الأنبا هدرا مطران أسوان، والذى وافته المنية يوم الاثنين الماضى بالقاهرة وأقيمت له مراسم التجنيز بالكتدرائية المرقسية بالعباسية بحضور البابا تواضروس الثانى ثم تم نقله إلى أسوان لدفنه.

جابت المسيرة التى شارك فيها العشرات، شوارع مدينة إدفو لتعبر عن حزن الكنيسة على فقدان مطران أسوان، رافعين صور للأنبا هدرا ولافتات مدون عليها كلمات حزن ووداع.

واستقبلت كاتدرائية أسوان، القيادات السياسية والأمنية والطبيعية بالمحافظة، لتلقي واجب العزاء في الراحل الأنبا هدرا مطران أسوان، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 81 عامًا، وشهدت كاتدرائية الأرثوذكس بمدينة أسوان قداس وصلاة الجنازة على نيافة الأنبا هدرا وذلك بحضور اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة ، والأنبا سرابيون أسقف لوس أنجلوس ، والأباء والكهنة والقساوسة ، بجانب قيادات مديرية الأوقاف والأزهر الشريف ، بالإضافة إلى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، فضلاً عن القيادات العسكرية والتنفيذية.

وقدم اللواء أشرف عطية تعازيه لأسرة الأنبا هدرا ولقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، وأيضاً لشعب الكنيسة الأرثوذكسية في هذا المصاب الأليم ، مؤكداً على أننا جميعاً نودع اليوم الأنبا هدرا بالحزن على رحيل هذه القامة والقيمة الدينة والوطنية العظيمة والذى نعتبره رمانة الميزان وحائط الصد في الأزمات ، ولم شمل المجتمع الأسوانى .



مسيرة وداع للأنبا هدرا بشوارع إدفو



مسيرة وداع للأنبا هدرا بشوارع إدفو



مسيرة وداع للأنبا هدرا بشوارع إدفو



مسيرة وداع للأنبا هدرا بشوارع إدفو



مسيرة وداع للأنبا هدرا بشوارع إدفو



مسيرة وداع للأنبا هدرا بشوارع إدفو



مسيرة وداع للأنبا هدرا بشوارع إدفو



مسيرة وداع للأنبا هدرا بشوارع إدفو



مسيرة وداع للأنبا هدرا بشوارع إدفو