اليوم السابع
Ads
الخميس، 30 سبتمبر 2021 08:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

أسعار الذهب ترتفع 10 جنيهات بالتعاملات المسائية وعيار 21 يسجل 770 جنيها للجرام

الخميس، 30 سبتمبر 2021 07:30 م
أسعار الذهب ترتفع 10 جنيهات بالتعاملات المسائية وعيار 21 يسجل 770 جنيها للجرام سبائك ذهب
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس بالتعاملات المسائية بقيمة 10 جنيهات مع حدوث ارتفاع  السعر العالمي للمعدن الأصفر من 1723 دولارا وقت صياغة هذه السطور ظهر اليوم إلي 1760 دولارا.
 

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 21 يسجل 770 جنيها
 
عيار 18 يسجل 660.25 جنيه
 
عيار 24 يسجل 880.75 جنيه
 
الجنيه الذهب 6160 جنيها
 
 
سيتم الإعلان عن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي وغير التصنيعي في الصين ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي من Caixin في الصين والقراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة وهو ما قد يكون مؤثر علي حركة الذهب.
 
كما سيتم إعلان القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا وفرنسا، والقراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، وإعانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة، ومؤشر مديري المشتريات في شيكاغو في الولايات المتحدة وخطابات لعدد من صنّاع السياسة بالفيدرالي الأمريكي ومؤشر تانكان التصنيعي وغير التصنيعي في اليابان.

سعر اونصة الذهب

الذهب

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة