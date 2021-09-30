أسعار الذهب ترتفع 10 جنيهات بالتعاملات المسائية وعيار 21 يسجل 770 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس بالتعاملات المسائية بقيمة 10 جنيهات مع حدوث ارتفاع السعر العالمي للمعدن الأصفر من 1723 دولارا وقت صياغة هذه السطور ظهر اليوم إلي 1760 دولارا.



أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 21 يسجل 770 جنيها

عيار 18 يسجل 660.25 جنيه

عيار 24 يسجل 880.75 جنيه

الجنيه الذهب 6160 جنيها

سيتم الإعلان عن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي وغير التصنيعي في الصين ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي من Caixin في الصين والقراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة وهو ما قد يكون مؤثر علي حركة الذهب.

كما سيتم إعلان القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا وفرنسا، والقراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، وإعانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة، ومؤشر مديري المشتريات في شيكاغو في الولايات المتحدة وخطابات لعدد من صنّاع السياسة بالفيدرالي الأمريكي ومؤشر تانكان التصنيعي وغير التصنيعي في اليابان.