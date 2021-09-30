أسعار الخضروات الجملة اليوم.. تعرف عليها

كتب أحمد حمادة

أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الخضروات اليوم الخميس 30-9-2021 شهدت استقرارا لجميع الأصناف في ظل زيادة المعروض.

وقال حاتم النجيب إن محصول العروة الجديدة ادي الي تلبية احتياجات السوق والمستهلك، موضحا أن ذلك انعكس على الأسعار الحالية مما أدى إلى استقراراها، مشيرا إلى أن أسعار الخضروات الجملة، تراوحت أسعار البطاطس بين 3.5-6.5 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البامية بين 5-9 جنيها للكيلو،الكوسة تتراوح بين 3- 5.5جنيها للكيلو، أسعار الثوم 18-22 جنيها للكيلو، الملوخية تتراوح بين2-2.5 جنيها للكيلو.

وأشار النجيب الي أسعار الطماطم تتراوح بين 2.75 - 4.75 جنيها للكيلو، أسعار الفاصوليا الخضراء الكيلو بين 9-15 جنيها،واستقر سعر الجزر بين 3-4 جنيها للكيلو، سعر البصل 1.5-3 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الخيار البلدى ليسجل 2-4.5 جنيها للكيلو، وسعر الخيار الصوب يتراوح بين 2.5- 5.5 جنيها للكيلو.