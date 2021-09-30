أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 30-9-2021

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 30-9-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، آخر جلسات شهر سبتمبر، بارتفع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول منخفضة، وربح رأس المال السوقي 6.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 703.302 مليار جنيه.

إيقاف تداول 14 شركة علنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 14 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم ، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، بي أي جي للتجارة والاستثمار، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، أم بي للهندسة، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، مصر بني سويف للأسمنت، البدر للبلاستيك، بنك الكويت الوطني-مصر. البورصة تربح 6.9 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، آخر جلسات شهر سبتمبر، بارتفع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول منخفضة، وربح رأس المال السوقي 6.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 703.302 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، آخر جلسات شهر سبتمبر، بارتفع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول منخفضة، وربح رأس المال السوقي 6.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 703.302 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 297.2 مليون ورقة مالية بقيمة 906.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 37.5 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.24%، والعرب على 5.76% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 25.88% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.11%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 612.3 ألف جنيه، 66.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 29.2 مليون جنيه، 17.5 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، 18.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 10517 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.24% ليصل إلى مستوى 2313 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.28% ليصل إلى مستوى 12885 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.29% ليصل إلى مستوى 4105 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 2722 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.09% ليصل إلى مستوى 3671 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.71% ليغلق عند مستوى 4744 نقطة، وقفز مؤشر السندات بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1104 نقطة.

وصعدت أسهم 95 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 36 شركة، ولم تتغير مستويات 64 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مصر بني سويف للأسمنت بسعر إغلاق 27.040 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 16.05%.

- بنك الكويت الوطني-مصر بسعر إغلاق 18.590 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.35%.

- العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بسعر إغلاق 75.190 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.74%.

- راية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 2.510 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.81%.

- الملتقى العربي للاستثمارات بسعر إغلاق 3.620 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.78%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 24.290 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.73%.

- حق الاكتتاب لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري-1 بسعر إغلاق 0.103 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.85%.

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 29.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.99%.

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 6.250 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.59%.

- دلتا للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 25.430 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.61%.