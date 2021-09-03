8 معلومات عن منظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان.. أبرزها تجديد 11 مستشفى

أسوان - صلاح المسن

تتواصل بمحافظة أسوان مشروعات إنشاء وإحلال وتجديد المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، والتى تسير بمعدلات ونسب تنفيذ جيدة، كما يجرى الإسراع بعجلة العمل بها استعداداً لتشغيل المنظومة الجديدة.

"اليوم السابع" يقدم تفاصيل مشروعات منظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان:

أولا: تضم مشروعات منظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان مشروعات إحلال وتجديد 11 مستشفى و112 وحدة صحية ومركز طب أسرة بتكلفة إجمالية تصل لحوالى 11.7 مليار جنيه.

ثانيا: بلغت نسبة التنفيذ بمستشفى إدفو العام 93 % بتكلفة تصل لأكثر من 500 مليون جنيه.

ثالثاً: يجرى التنسيق لإدخال شبكات مياه الشرب والصرف الصحي الجديدة لمستشفي إدفو العام

رابعا: يخدم مستشفى إدفو العام ذلك الصرح الطبي حوالي نصف مليون نسمة ويضم 3 مبانى بها 170 سريرا فى جميع التخصصات والأقسام، وأيضاً 6 غرف عمليات لمختلف الجراحات، و11 عيادة خارجية.

خامسا: مستشفى إدفو العام تضم قسم غسيل كلوى يضم 59 ماكينة غسيل، بالإضافة إلى 31 حضانة و20 سرير عناية مركزة، علاوة على أقسام الأشعة والمعامل المكاتب الإدارية وسكن الأطباء.

سادساً: مشروع إحلال وتجديد مستشفى الحميات بمدينة أسوان وصلت نسبة التنفيذ به 92% بتكلفة إجمالية 144 مليون جنيه.

سابعا: مستشفى الحميات بمدينة أسوان مكونة من 5 أدوار وتضم 80 سريرا ما بين عناية مركزة وعزل وتلقى خدمة علاجية، بالإضافة إلى غرف المعامل والأشعة والخدمات الطبية الأخرى.

ثامناً: بلغت نسب التنفيذ في العديد من الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بمحافظة أسوان نسب إنجاز مرتفعة وتجهيزها للتشغيل التجريبي.