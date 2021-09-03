يضم 30 باكية.. تعرف على شروط الإيجار بأسواق الخير فى العبور الحضارية

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن المهندس عبد الرؤوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة العبور، الانتهاء من أعمال تنفيذ سوق العبور الحضارى الجديد، مساحة 2500 متر، تحت إدارة جهاز المدينة، يوفر النظافة والحمامات ويضم 16 نشاطا بإجمالى 30 باكية للقضاء على الباعة الجائلين، وبإيجار يومى رمزى لهم، مشيرا إلى أن هناك حملات مكثفة بالمدينة لضبط الإشغالات والقضاء على أى ظواهر عشوائية.

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع"، أبرز المعلومات حول أسواق الخير الجديدة بالعبور، وشروط التقديم لها، والأوراق اللازمة، والتى جاءت على النحو التالى:

- أسواق الخير بالعبور تم إقامته على مساحة 2500 متر ويضم ساحة انتظار للسيارات

- السوق يضم 16 نشاطا بإجمالي 30 باكية.

- الأنشطة التى يضمها السوق 4 باكيات دواجن - باكية إصلاح ملابس - 4 باكيات أسماك - 2 باكية منظفات - 2 باكية جزارة - 3 باكيات خضراوات - 2 باكية سرجة - 2 باكية عطارة - 3 باكيات فاكهة - باكية ألبان وبيض - باكية إصلاح أحذية - 5 باكيات أنشطة متنوعة.

- الراغبين في الحجز التوجه لمقر جهاز مدينة العبور وتقديم طلب باسم رئيس الجهاز.

- يشترط أن يكون المتقدم من سكان المدينة وتقديم طلب واحد للأسرة (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر).

- ألا يكون المتقدم من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو الخاص أو يمتلك أو يستأجر محلا تجاريا بالمدينة.

- ألا يكون قد حصل سابقا على باكية بالمنافذ هو أو أحد أفراد أسرته من الدرجة الأولى.

- يرفق بالطلب صحيفة حالة جنائية موجهة لجهاز تنمية مدينة العبور، طابع تأمينات، صورة بطاقة الرقم القومى.

- الباكيات بنظام مقابل الإشغال اليومي وسيتم إجراء القرعة العلنية بمقر الجهاز لاختيار الفائزين الأحد 5 سبتمبر.

- يتم تقديم الطلبات يومياً من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر بمقر جهاز المدينة.