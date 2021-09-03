اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 سبتمبر 2021 03:59 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

يضم 30 باكية.. تعرف على شروط الإيجار بأسواق الخير فى العبور الحضارية

الجمعة، 03 سبتمبر 2021 12:00 ص
يضم 30 باكية.. تعرف على شروط الإيجار بأسواق الخير فى العبور الحضارية أسواق الخير بمدينة العبور
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن المهندس عبد الرؤوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة العبور، الانتهاء من أعمال تنفيذ سوق العبور الحضارى الجديد، مساحة 2500 متر، تحت إدارة جهاز المدينة، يوفر النظافة والحمامات ويضم 16 نشاطا بإجمالى 30 باكية للقضاء على الباعة الجائلين، وبإيجار يومى رمزى لهم، مشيرا إلى أن هناك حملات مكثفة بالمدينة لضبط الإشغالات والقضاء على أى ظواهر عشوائية.
 
وفيما يلى يرصد "اليوم السابع"، أبرز المعلومات حول أسواق الخير الجديدة بالعبور، وشروط التقديم لها، والأوراق اللازمة، والتى جاءت على النحو التالى:
 

- أسواق الخير بالعبور تم إقامته على مساحة 2500 متر ويضم ساحة انتظار للسيارات

 
- السوق يضم 16 نشاطا بإجمالي 30 باكية.
 

- الأنشطة التى يضمها السوق 4 باكيات دواجن - باكية إصلاح ملابس - 4 باكيات أسماك - 2 باكية منظفات - 2 باكية جزارة - 3 باكيات خضراوات - 2 باكية سرجة - 2 باكية عطارة - 3 باكيات فاكهة - باكية ألبان وبيض - باكية إصلاح أحذية - 5 باكيات أنشطة متنوعة.

 
- الراغبين في الحجز التوجه لمقر جهاز مدينة العبور وتقديم طلب باسم رئيس الجهاز.
 

- يشترط أن يكون المتقدم من سكان المدينة وتقديم طلب واحد للأسرة (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر).

 
- ألا يكون المتقدم من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو الخاص أو يمتلك أو يستأجر محلا تجاريا بالمدينة.
 

- ألا يكون قد حصل سابقا على باكية بالمنافذ هو أو أحد أفراد أسرته من الدرجة الأولى.

 
- يرفق بالطلب صحيفة حالة جنائية موجهة لجهاز تنمية مدينة العبور، طابع تأمينات، صورة بطاقة الرقم القومى.
 

- الباكيات بنظام مقابل الإشغال اليومي وسيتم إجراء القرعة العلنية بمقر الجهاز لاختيار الفائزين الأحد 5 سبتمبر.

 

- يتم تقديم الطلبات يومياً من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر بمقر جهاز المدينة.

 
باكيات السوق من الداخل
باكيات السوق من الداخل

باكيات الوسق الحضرى بالعبور
باكيات الوسق الحضرى بالعبور

جانب من سير العمل بالمنطقة المحيطة بالسوق
جانب من سير العمل بالمنطقة المحيطة بالسوق

ساحات الانتظار للسيارات بجوار السوق
ساحات الانتظار للسيارات بجوار السوق

ساحة الانتظار أمام السوق بالعبور
ساحة الانتظار أمام السوق بالعبور

ساحة الانتظار
ساحة الانتظار

 


اخبار القليوبية

أسواق الخير بالعبور

اسواق الخير

مدينة العبور

اخيار العبور

قرعة علنية

باعة جائلين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نائب محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة للتصدى للاشغالات والمخالفات بشبرا الخيمة

الأربعاء، 01 سبتمبر 2021 05:51 م

نائب محافظ القليوبية يتابع سير العمل بمحور الخصوص الجديد بطول 5 كيلو مترات

الأحد، 29 أغسطس 2021 11:46 ص

نائب محافظ القليوبية يتفقد تطوير شارع أحمد عرابى بشبرا بتكلفة 43 مليون جنيه

الخميس، 26 أغسطس 2021 11:10 م

نائب محافظ القليوبية يستقبل خريجى برنامج الإدارة المحلية

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 08:24 م

تفاصيل إصابة محافظ القليوبية بكورونا وتأجيل احتفالية العيد القومى.. فيديو

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 03:32 م

مصدر: محافظ القليوبية حالته مستقرة ويباشر مهام عمله من استراحة ببنها

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 01:36 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة