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محافظ الإسكندرية: محاسبة رادعة لأى موظف يثبت ارتكابه مخالفات إهدار للمال العام

الجمعة، 03 سبتمبر 2021 12:00 ص
محافظ الإسكندرية: محاسبة رادعة لأى موظف يثبت ارتكابه مخالفات إهدار للمال العام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير - أسماء على بدر

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أمر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالإزالة الفورية لكافة الإعلانات المخالفة على مستوى الأحياء.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء بإحالة أى مسئول للإعلانات فى الأحياء فى حال ثبوت تورطه بأى مخالفات إلى النيابة العامة.

وحذر محافظ الإسكندرية قائلاً: "انتهى عصر التقصير ولن نسمح بتواجد متقاعس عن أداء مهام عمله بيننا.. وسيتم المحاسبة الرادعة تجاه أى موظف يثبت تورطه بارتكاب مخالفات وإهدار المال العام".

وأكد المحافظ، أن ذلك يأتى فى ظل توجيهات القيادة السياسية لمنع الفساد، وفى إطار حرصه على منع إهدار المال العام ووضع منظومة جديدة كاملة يتم من خلالها استرجاع حق الدولة وتعظيم موارد وخزائن المحافظة ومحاربة الفساد بكافة صوره وأشكاله داخل الأحياء.

 

 


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