لقطات جوية لغرق الشوارع والسيارات فى بنسلفانيا بمياه الفيضانات.. فيديو وصور

كتب محمد شعلان

امتدت أثار الفيضانات التي تشهدها الولايات المتحدة بسبب إعصار "إيدا" إلى ولاية بنسلفانيا، حيث غرقت الشوارع والسيارات في مياه الفيضانات، ونشرت "العربية" لقطات جوية تظهر حجم المأساة التي تعيشها ولاية بنسلفانيا، بعد وصول إعصار "إيدا".

صور جوية تظهر شوارع بأكملها أصبحت مغمورة بمياه الفيضانات وتركت السيارات عالقة في ولاية #بنسلفانيا الأميركية#العربية pic.twitter.com/YcQhyxeQks — العربية (@AlArabiya) September 3, 2021

ووصل ارتفاع المياه في بعض مناطق ولاية بنسلفانيا إلى نصف متر، وتخطت المتر في مناطق أخرى لتغطى الشوارع، وسط محاصرة السكان في منازلهم وعدم قدرتهم على التنقل بسبب الهجوم العنيف للعاصفة ايدا، فيما تحاول فرق الطوارئ انقاذ الأسرة العالقة.



السيارات غارقة فى الشوارع



الفيضانات تملء الشوارع

كما تعاني مدينة "نيويورك" وولاية "نيوجيرسي" الأمريكيتين جراء الفيضانات العارمة الناجمة عن إعصار "إيدا".



المياه فى كل مكان



توقف الحياة فى بنسلفانيا

ونقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية، عن إدارة شرطة مدينة "نيويورك" قولها، إن سبعة أشخاص لقوا حتفهم في المدينة جراء الفيضانات، في حين أن شخصا واحدا لقي حتفه في مدينة "باسيك" بولاية "نيوجيرسي" حسبما أعلن عمدتها "هيكتور لورا".

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطواريء في ولايتي نيويورك ونيوجيرسي وأمر بتقديم مساعدات فيدرالية للمتضررين ومعالجة الدمار الذي خلفه إعصار "إيدا".

وذكر البيت الأبيض - في بيان، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة - "أن الرئيس جو بايدن أعلن حالة الطواريء في ولايتي نيويورك ونيوجيرسي ووجه بتقديم المساعدة الفيدرالية جراء الضرر الذي حل بسبب الإعصار"، مضيفا أن هذا الإعلان يخول وزارة الأمن الداخلي، الوكالة الفيدرالية لإدارة الطواريء (FEMA)، من أجل تنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث.

كانت الفيضانات المفاجئة قد تسببت في مقتل 44 شخصا على الأقل في أربع ولايات شمالية شرقية، بما في ذلك نيوجيرسي، حيث تسبب إعصار إيدا في هطول أمطار غزيرة.