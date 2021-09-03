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لأول مرة.. برنامج متخصص فى حوسبة الروبوتات بـ"حاسبات ومعلومات عين شمس"

الجمعة، 03 سبتمبر 2021 03:00 ص
لأول مرة.. برنامج متخصص فى حوسبة الروبوتات بـ"حاسبات ومعلومات عين شمس" جامعة عين شمس
كتب محمود راغب

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أعلنت الدكتورة نجوى بدر، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، عن بدء الدراسة بأول برنامج متخصص فى حوسبة الروبوتات بنظام الساعات المعتمدة على مستوى الجامعات المصرية، وذلك اعتبارا من العام الجامعى 2021 /  2022.
 
وتمنح دراسة البرنامج درجة البكالوريوس المعتمد من جامعة عين شمس، هذا إلى جانب البرامج الدراسية الأساسية  التى تقدمها كلية الحاسبات والمعلومات، وهى علوم الحاسب، نظم المعلومات، الحاسبات العلمية نظم الحاسبات.
 
يأتى ذلك بالإضافة إلى البرامج الدراسية بنظام الساعات المعتمدة، وهى برنامج تقنية المعلومات، وبرنامج هندسة البرمجيات، فضلاً عن برنامج الذكاء الاصطناعي، برنامج الأمن السيبراني وبرنامج الوسائط الرقمية المتعددة.

جامعه عين شمس

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