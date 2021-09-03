طالبان: الصين ستبقي سفارتها في أفغانستان وستزيد مساعداتها

كتب أحمد عرفة

قالت حركة طالبان، إن الصين ستبقي سفارتها في أفغانستان وستزيد مساعداتها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، لن ترفع العقوبات عن حركة طالبان، مشيرًا إلى أن الإدارة ستحكم على أفعال الحركة في المستقبل، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكى - في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، مساء الخميس ـ إن أمريكا تأخذ خطر سقوط ضحايا مدنيين في ضربات الطائرات المسيرة على محمل الجد.

وأكدت المسؤولة الأمريكية، في الوقت ذاته، أن بلادها تفعل ما في استطاعها لتجنب سقوط ضحايا مدنيين، وأوضحت أن عدد الأمريكيين في أفغانستان ممن يريدون المغادرة قرابة المائة.

وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء الرحلات الجوية المستأجرة القادمة من أفغانستان إليها بسبب نقص المعلومات، وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جسن ساكي - في تصريحات لشبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية - أن هناك تعاوناً مشتركاً مع وزارة الخارجية والدبلوماسيين للتنسيق من أجل مغاردة أفغانستان.