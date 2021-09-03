صحة المنوفية: إجراء 300 عملية قسطرة قلب فى أشمون والكشف على 1220 مريضا بقرية ناصف

المنوفية - محمود شاكر

أجرى الفريق الطبي بقسم القسطرة القلبية، بمستشفي أشمون العام، بمحافظة المنوفية، 300 حالة قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية، وتم تركيب الدعامات اللازمة للمرضي، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لهم، وجميع الحالات مستقرة وتحت الملاحظة الطبية، بإشراف أطباء القلب والقسطرة، ورئيس القسم، ومدير المستشفى.

يأتى ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالانتهاء من قوائم الانتظار، ورفع الأعباء عن المواطن المصري، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وتعليمات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، والدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بمستشفيات الصحة بالمحافظة، واستمرارا لنجاح منظومة العلاج على نفقة الدولة.

من جهته، أكد وكيل وزارة الصحة، أن وحدة القسطرة القلبية بمستشفى أشمون العام على أتم الاستعداد لإستقبال 15 حالة يوميا للحالات المحولة من جميع المستشفيات بالمحافظة، مقدماً الشكر والتقدير للمنسق العام على العنايات المركزة والقسطرة بالمديرية، ومدير المستشفى، واستشاريين القسطرة، ولجميع الفرق الطبية المشاركة من الأطباء، وهيئة التمريض، والفنيين، على الجهود المبذولة لصالح المرضي والمواطنين بالمحافظة.

كما وجه وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بتنفيذ قافلة علاجية مجانية بقرية ناصف مركز السادات خلال يومي 1، 2، سبتمبر 2021، بحضور فريق الإشراف من الإدارة المركزية للطب العلاجي، والإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 11220 مريض خلال اليومين، وضمت القافلة عدد 9 عيادات متخصصة (باطنة، 2 أطفال، جراحة، جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، أنف وأذن وحنجرة، رمد) .

كما تم إجراء 148 تحليلا مختلفا للمرضى، وإجراء 19 حالة أشعة عادية، وأقيم على هامش القافلة ندوات تثقيفية للمرضى، وتم الكشف على 19 مريضا للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر، كما جرى تحويل 22 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، وأكد وكيل الوزارة استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عن المواطنين بالمحافظة.