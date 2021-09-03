"سلام مصر".. تفاصيل مشروع الإسكان الاجتماعى شرق بورسعيد.. فيديو وصور

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، تغطية خاصة حول مشروع الإسكان الاجتماعى المعروف باسم "9000" بمدينة "سلام مصر" الجارى إنشاؤها فى شرق بورسعيد، والذى يشمل 418 عمارة بإجمالى 8360 وحدة سكنية، يتم بناء 217 منها وانتهى العمل فى 63 عمارة.

ويجرى تنفيذ محطة محولات شرق بورسعيد جهد 22/66 ك.ف، قابلة للتوسع لجهد 220ك.ف، وخط الربط الخاص بالمحطة جهد 66 ك.ف بطول 8 كيلو متر، بالإضافة إلى محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر فى شرق بورسعيد، وذلك بتكلفة حوالى 490 مليون جنيه، والتى ستكون واحد من أكبر محطات المعالجة فى الشرق الأوسط.

وتقام مدينة "سلام نصر" على مساحة حوالى 22 ألفا و153.95 فدان، بإجمالى تكلفة تقديرية للبنية التحتية 12.7 مليار جنيه بخلاف تكلفة المبانى والخدمات، ومن المخطط أن تستوعب 778 ألفا و883 نسمة، لتضاف إلى حجم الإنجازات التى تشهدها المنطقة فى المجالات الاقتصادية والصناعية واللوجستية، كقاطرة للتنمية فى مصر.

ومن المخطط أن تضم المدينة: محطة تحلية مياه، واستاد يسع 40 ألف متفرج ومنشآت رياضية واجتماعية وثقافية متكاملة بتكلفة أكثر من 2 مليار جنيه، وفنادق ومنتجعات سياحية، وحلبة سباق سيارات، نادى جولف، مارينا يخوت عالمية، مدينة الموضة والترفيه، مركز لرجال المال والأعمال، مدينة طبية، جامعة اقليمية، مركز أبحاث دولي، مركز مؤتمرات ومعارض دولية، مدينة أوليمبية، خدمات مرافق عامة، منشآت ترفيهية، شواطئ مفتوحة، حديقة مركزية، مناطق آثار تل الفرما، وبحيرات، وشبكة طرق.