رئيس وزراء الهند: سنعمل كشريك لروسيا فى طريق بحر الشمال

موسكو (أ ش أ)

أعلن رئيس الوزراء الهندى، ناريندرا مودى، أن بلاده ستعمل كشريك لروسيا فى طريق بحر الشمال، وقال ناريندرا مودى، متحدثا فى الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادى الشرقى فى أقصى الشرق الروسى، حسبما أفادت وكالة أنباء "نوفوستى" الروسية اليوم الجمعة :"تماما كما تساعد روسيا الهند على التطور من حيث استكشاف الفضاء وفي برنامج "جاجانيان" للرحلات المأهولة الهندية، بنفس الطريقة ستساعد الهند روسيا من خلال العمل كشريك في فتح طريق بحر الشمال للتجارة الدولية ".

يُذكر أن روسيا تعول على هذا الطريق في التجارة الدولية، حيث تقول إنه يمكن نقل البضائع عبره في زمن أقصر مقارنة بطرق التجارة الدولية الأخرى. ولهذا الغرض أنشأت روسيا مجموعة من كاسحات الجليد لإزالة الجليد وتسهيل نقل الضائع عبر طريق الشمال.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قال اليوم الجمعة، أن كثير من التنظيمات المتطرفة الناشطة في أفغانستان تشكل تهديدا على جيراننا وحلفائنا.