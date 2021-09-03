"حياة كريمة" فى بنى سويف.. إنشاء مشروع صرف صحى بقرية بنى خليفة بـ20 مليون جنيه

بنى سويف هانى فتحى

قال بلال حبش، نائب محافظ بنى سويف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه جار سير العمل فى مشروع الصرف الصحى بقرية بنى خليفة التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأضاف حبش، أن المشروع يتم تنفيذه بتكلفة تبلغ 20 مليون جنيه، تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والذى سيخدم أكثر من 3 آلاف نسمة بقرية بنى خليفة، ويتكون من محطة رفع وشبكة انحدار وخط طرد، ومقرر الانتهاء منه خلال 12 شهرا من بداية التنفيذ.

وأضاف أن القرية تشهد أيضا الأعمال الجارى تنفيذها لمد وتدعيم شبكة المياه بالقرية، والتى تشمل تغيير مواسير الاسبستوس ومد الخدمة للمناطق المحرومة، وذلك ضمن عدد من المشروعات الجارى تنفيذها فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، تخدم أهالى قرى مركز ناصر.

تجدر الإشارة إلى أنه قد تم إدراج عدد 66 قرية بمركزى ناصر وببا، ضمن المشروع القومى لتطوير القرى على مستوى محافظات الجمهورية لإحداث تطوير شامل بمستوى الخدمات والمرافق بتلك القرى، من خلال تحسين خدمات البنية الأساسية من توافر خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، الكهرباء، الطرق، الاهتمام بالنظافة والبيئة، تطوير مستوى الخدمة الصحية ومراكز الشباب .