اليوم السابع
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حالات تمنعك من الرضاعة الطبيعية .. منهم إصابة الأم بفيروس إيبولا

الجمعة، 03 سبتمبر 2021 02:00 ص
حالات تمنعك من الرضاعة الطبيعية .. منهم إصابة الأم بفيروس إيبولا الرضاعة الطبيعية
فاطمة ياسر

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الرضاعة الطبيعية تعد من أهم النصائح التي يقدمها الطبيب فور الولادة، لأنها مهمة لصحة الطفل حديثي الولادة وتساهم بشكل كبير في إمداد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها خلال مرحلة البناء، ولكن متي تصبح الرضاعة الطبيعية خطرا علي صحة حديثي الولادة؟..

يجب عن هذا السؤال التقرير المنشور عبر موقع " boldsky"، والذي أكد أن هناك بعض الأمهات يتم منعهم عن تقديم الرضاعة الطبيعية لأطفالهم بشكل دائم أو مؤقت والهدف من هذا الأمر هو حماية الجنين من التعرض والإصابة بالأمراض التي يمكن انتقالها للأم.

وقدم التقرير بعض الأمراض  والحالات التي يمنع بسببها الرضاعة الطبيعية، ومنها:

-الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية:
 

 عند إصابة الأم بفيروس نقص المناعة البشرية يزداد فرص إصابة الرضيع به،  عند إتمام عملية الرضاعة، ولذا يجب تجنب الأم المصابة رضاعة طفلها.

-الإصابة بفيروس الإيبولا :

 

كشفت دراسة أن فيروس الإيبولا  يظهر بشكل ملحوظ في لبن الأم، و يمكن أن يسبب خطرًا محتملاً لانتقال الفيروس إلى الرضع من خلال الرضاعة الطبيعية،  وتضيف الدراسة أن الأطفال الذين خضعوا للرضاعة من أم مصابة توفوا  فيما بعد وتم اكتشاف الفيروس في الدم، لذلك ينصح بتجنب إرضاعهم.

-تعاطي الأم للأدوية التي تحتوي علي مادة مخدرة:
 

أي دواء تقوم المرضعة بتناوله ينزل علي الفور في الحليب، ولذا يجب أن تتعرف الأم علي كل الأدوية التي تقوم بتناولها حتي لا تعرض طفلها لأي مشاكل صحية، وخاصة إذا كان الدوار يحتوي علي مادة مخدرة.

 


الرضاعة الطبيعية

متي تمنع الرضاعة الطبيعية

كيف يتم منع الام من الرضاعة الطبيعية

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