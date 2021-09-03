اليوم السابع
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أكرم القصاص
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ثروة ضخمة.. رجل يراهن على نفس أرقام اليانصيب منذ 30عاما.. فيديو

الجمعة، 03 سبتمبر 2021 10:00 ص
ثروة ضخمة.. رجل يراهن على نفس أرقام اليانصيب منذ 30عاما.. فيديو صاحب الجائزة - صورة من الفيديو

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بعد 30 عاما ابتسم الحظ لرجل أمريكى فاز بالجائزة الكبرى لليانصيب بقيمة 18 مليون دولار المفارقة أن الرقم الذي فاز به هو نفس أرقام تذاكر اليانصيب التي اعتاد علي شرائها منذ عام 1991 ولم يفز بأى منها من قبل

وكشف صاحب الجائزة أن التذكرة الأخيرة الفائزة اشتراها من متجر صغير فى 23 يونيو الماضى وفاز بعد حوالى شهر من شرائها وعبر عن فرحته قائلا: لم أصدق فوزى بالجائزة خاصة أن الأرقام التي أراهن عليها دائما هى نفس الأرقام التي أستخدمها منذ 30 عاما  وظل يراجع تذكرته أكثر من 12 مرة ليتأكد من فوزه.

وحسب البيان الصحفى ليانصيب ميشيجان فإن إجمالى ثروته الجديدة تصل لـ18 مليون دولار سيتبرع بجزء منها للأعمال الخيرية.


اليانصيب

اعمال خيرية

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