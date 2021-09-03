توترات بين الحكومتين.. بوليتكو: بايدن يضغط على باكستان للتعاون بمحاربة الإرهاب

كتبت رباب فتحى

كشفت صحيفة " بوليتكو " الأمريكية إن إدارة الرئيس جو بايدن تضغط بهدوء على باكستان للتعاون في محاربة الجماعات الإرهابية مثل داعش خراسان والقاعدة فى أعقاب سيطرة طالبان على أفغانستان.

رداً على ذلك، ألمحت باكستان – التي تقول الصحيفة إن المسئولين الأمريكيين يتهموها منذ فترة طويلة بمساعدة حركة طالبان الأفغانية - إلى أن إسلام أباد تستحق مزيدًا من الاعتراف العلني بدورها في مساعدة الأشخاص الفارين الآن من أفغانستان، على الرغم من أنها قللت من شأن المخاوف بشأن ما يمكن أن يعنيه حكم طالبان للبلاد.

وقالت الصحيفة، إن هذه التبادلات وغيرها، الموصوفة في رسائل البريد الإلكترونى والبرقيات الحساسة ولكن غير السرية، وغيرها من المواد المكتوبة التي حصلت عليها " بوليتكو "، تقدم لمحة عن كيفية استمرار التوترات بين واشنطن وإسلام أباد بعد عقدين من الحرب في أفغانستان، وهم يقترحون أن الحكومتين بعيدتان كل البعد عن السير على الطريق المؤدي إلى الأمام ، حتى الآن بعد أن سحبت الولايات المتحدة قواتها من أفغانستان.

في إحدى المناقشات مع مسؤول أمريكى، على سبيل المثال، بدا أن السفير الباكستاني لدى الولايات المتحدة، أسد مجيد خان ، يشكك في التقارير التي تفيد بأن طالبان تنفذ هجمات انتقامية في أفغانستان - بما في ذلك الادعاءات بأن الجماعة كانت تعدم أعداءها المفترضين في مكان قريب أو تقوم بمداهمات للمنازل.

وأخبر خان المسئول الأمريكي أنه وفقًا للملاحظات الباكستانية، فإن حركة طالبان الأفغانية "لم تكن تسعى إلى الانتقام، وفي الواقع كانوا في طريقهم لطمأنة الأفغان بأنه لن يكون هناك أعمال انتقامية"، وفقًا لأجزاء من مذكرة تم تداولها بين الدبلوماسيين الأمريكيين، وصف المسئول الأمريكي ، إرفين ماسينجا ، من وزارة الخارجية ، بأنه أشار إلى أنه "رأى أن التقارير تتعارض مع ذلك ويأمل أن لا تسعى طالبان للإنتقام".

في غضون ذلك، تتعرض السفارة الأمريكية في إسلام أباد لضغوط بسبب أزمة اللاجئين الأفغان، وكان الدبلوماسيون الأمريكيون يسعون قبل أيام فقط للحصول على إجابات من واشنطن لمجموعة من الأسئلة حول كيفية التعامل مع تدفق الأشخاص الذين يصلون إلى باكستان من أفغانستان المجاورة.

ولم تجب السفارة الباكستانية في واشنطن على الفور عن الأسئلة المتعلقة بهذه القصة التي تم إرسالها عبر البريد الإلكتروني يوم الخميس. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية: "نحن لا نعلق على الوثائق المسربة ، ولا نعلق على المحادثات الدبلوماسية الخاصة".