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تنسيق الأزهر 2021.. تسجيل 9 آلاف طالب وطالبة لرغباتهم فى اليوم الأول

الجمعة، 03 سبتمبر 2021 12:02 ص
تنسيق الأزهر 2021.. تسجيل 9 آلاف طالب وطالبة لرغباتهم فى اليوم الأول جامعة الأزهر
كتب لؤى على

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أعلن الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني، أن غرفة عمليات مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، رصدت تسجيل 9 آلاف طالب وطالبة لرغباتهم إلكترونيًّا في اليوم الأول لتنسيق القبول بجامعة الأزهر، الخميس، من أصل 47 ألف طالب وطالبة، وهو عدد الناجحين في الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الأول.

وأوضح فرج، أن هناك متابعة دائمة ومستمرة على مدار الساعة لعمليات تسجيل الرغبات للطلاب والطالبات الناجحين في الدور الأول بالشهادة الثانوية الأزهرية للعام 2021م.

جدير بالذكر، أن مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر بدأ الخميس، ويستمر تسجيل الرغبات إلكترونيًّا حتى يوم الاثنين القادم الموافق 6 من سبتمبر عبر موقع التنسيق الإلكتروني على بوابة الحكومة المصرية:
https://tansik.egypt.gov.eg/application/

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