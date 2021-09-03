اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 سبتمبر 2021 04:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بوتين: كثير من التنظيمات المتطرفة الناشطة فى أفغانستان تشكل تهديدا على جيراننا وحلفائنا

الجمعة، 03 سبتمبر 2021 01:05 م
بوتين: كثير من التنظيمات المتطرفة الناشطة فى أفغانستان تشكل تهديدا على جيراننا وحلفائنا بوتين
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم الجمعة أن كثير من التنظيمات المتطرفة الناشطة في أفغانستان تشكل تهديدا على جيراننا وحلفائنا.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما يحدث في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية منها بأنه كارثة إنسانية، مؤكدا على أن تفكك أفغانستان ليس من مصلحة بلاده.

وقال بوتين، خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي في مدينة فلاديفوستوك بأقصى الشرق الروسي، حسبما أفادت وكالة أنباء " نوفوستي" اليوم الجمعة:"بالفعل إنها كارثة، وهذه هي الحقيقة، وهذه ليست كلماتي، وإنما كلمات المحللين الأمريكيين أنفسهم".

وأضاف بوتين:" إنها كارثة لأن الأمريكيين،وهم أناس براجماتيون، قد أنفقوا على هذه الحملة أكثر من تريليون ونصف تريليون دولار خلال تلك السنوات،وكانت المحصل صفر". 


وتابع:" إذا نظرنا إلى عدد الأشخاص، الذين تم التخلي عنهم في أفغانستان والذين عملوا مع الغرب "الجماعي" والولايات المتحدة وحلفائها، فهذه كارثة إنسانية"، مشيرا إلى أن تفكك أفغانستان ليس من مصلحة بلاده.

 

 

 
 
 

بوتين

افغانستان

التنظيمات المتطرفة فى افغانستان

اخبار العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة