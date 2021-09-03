ووعد الرئيس الروسي - في كلمته خلال الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي الروسي، المنعقد حاليا في مدينة فلاديفوستوك بشرق روسيا - بتقديم مجموعة غير مسبوقة من المزايا والحوافز للأعمال التجارية في جزر الكوريل ، لتحقيق هذا الهدف.



وانطلقت أمس فعاليات وأعمال منتدى الشرق الاقتصادي الروسي، مع مراعاة إجراءات الاحتراز الصحي والوبائي.



ويعد المنتدى ثاني أكبر حدث اقتصادي كبير يجري في روسيا في ظل جائحة كورونا، بعد منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي عقد في وقت سابق هذا العام.



وينعقد منتدى الشرق الاقتصادي هذا العام بشكل مختلف، حيث يشارك ضيوف بشكل شخصي والبعض الآخر عن بعد بواسطة الإنترنت ، وتستمر أعمال المنتدى حتى 4 سبتمبر الجاري.